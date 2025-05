No início da noite desta terça-feira (06), durante patrulhamento pela região central da cidade de Formiga, uma equipe da Polícia Militar deparou com uma motocicleta de cor prata com a placa levantada e dois ocupantes.

Ao perceberem a presença policial, o condutor de 22 anos evadiu em alta velocidade, carregando na garupa um menor de 17 anos. Durante a fuga o condutor transitou por diversas ruas da cidade, sendo a maioria na região central e bairro Engenho de Serra, ocasião em que colocou em risco diversas pessoas que transitavam pela cidade.

Durante a fuga o passageiro caiu da motocicleta e evadiu para uma mata fechada, onde foi localizado e apreendido.

Apesar da queda do passageiro, o condutor continuou a fuga pela linha férrea e próximo ao museu municipal perdeu o controle direcional, vindo a cair ao solo. Mesmo diante das diversas ordens emanadas, o condutor continuou a fuga a pé, mas foi alcançado e preso.

O condutor teve uma fratura no pé direito e escoriações no joelho e o passageiro escoriações no tórax e ombro esquerdo, sendo encaminhados para atendimento médico.

O condutor não possui carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir, sendo reincidente em ocorrências relativas a questões de trânsito, inclusive na Operação Cavalo de Aço que teve como objetivo coibir ações relacionadas a manobras perigosas (“rolezinho do grau”).

A motocicleta foi apreendida.

O condutor foi preso e o menor apreendido, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia.

Confira o vídeo: reprodução redes sociais.