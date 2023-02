Pesquisadores da Weill Cornell Medicine, nos Estados Unidos, desenvolveram uma pílula anticoncepcional masculina capaz de imobilizar espermatozoides. O remédio, livre de hormônios, testado em camundongos, e o estudo foi publicado na revista Natura na terça-feira (14).

“O desenvolvimento de novos contraceptivos para homens é um desafio, pois após a puberdade, um homem produz cerca de 1.000 espermatozoides por segundo, e uma estratégia contraceptiva masculina precisa ser suficientemente eficaz para impedir que milhões de espermatozoides fertilizem o ovócito”, diz um trecho do estudo.

Segundo os pesquisadores, o anticoncepcional age inibindo uma proteína chamada adenilato ciclase, essencial para a mobilidade e maturação dos espermatozoides. De acordo com o estudo, uma dose única do anticoncepcional tornou os camundongos temporariamente inférteis. Contudo, a fertilidade total retornou no dia seguinte após a aplicação.

Em testes realizados em espermatozoides humanos, os resultados foram semelhantes aos observados em camundongos.

Conforme os pesquisadores, como não envolve hormônios, a pílula provoca menos efeitos colaterais e é mais conveniente do que os métodos tradicionais.

Mais testes ainda devem ser realizados e não há data para a pílula ser disponibilizada ao público.

