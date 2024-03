Com duas mortes por suspeita de dengue em Piumhi, o número de óbitos em investigação na região subiu para oito na última semana e o de casos prováveis aumentou 10% em três dias.

Até na quarta-feira (28), Piumhi não havia registrado notificação de morte com suspeita de dengue.

Dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES) divulgados na sexta-feira (1º), apontam duas mortes suspeitas em Piumhi, duas em Carmo do Rio Claro, duas em Pimenta, uma em Capetinga e uma em Itamogi.

Nos casos prováveis, o número aumentou de 7.491, na quarta-feira (28), para 8.241 na sexta-feira nos 27 municípios que fazem parte da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Passos.

Segundo a SES, as confirmações da doença subiram de 3.643 para 3.786 no mesmo período, com alta de 3,93%, no mesmo período.

Em relação ao mesmo período de 2023, o número de casos prováveis de dengue na região aumentou 95,9%. Segundo dados dos boletins epidemiológicos e do painel de monitoramento da SES, entre 1º de janeiro e 27 de fevereiro do ano passado a região havia registrado 4.207 casos prováveis da doença.

Fonte: Rádio 104 FM