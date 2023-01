A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu um chamado para averiguar suspeita de bomba no metrô de Brasília, neste domingo (1º). Equipes dos batalhões de Cães (BPCães) e de Operações Especiais (Bope) atuam na estação da quadra 108 Sul. A corporação informou que trata-se de um pacote não identificado.

A Estação Central, na Rodoviária do Plano Piloto, foi fechada e esvaziada. Ela fica em frente à Esplanada dos Ministérios, onde milhares de pessoas estão reunidas em função da posse de Lula.

No sábado (31), a PMDF descartou a suspeita de bomba próxima ao Ministério da Economia na tarde deste sábado (31). De acordo com a corporação, uma caixa foi encontrada em um banheiro químico pela segurança do local e por isso as forças de segurança foram acionadas. Porém, as investigações concluíram que não havia nada no interior da caixa.

Desde o último fim de semana, as polícias de Brasília vêm sendo acionadas para apurar diversas denúncias relacionadas à presença de explosivos, a maior parte delas na região central da capital.

No último sábado (24) uma bomba foi encontrada em um caminhão-tanque próximo ao Aeroporto de Brasília. Dois responsáveis pela instalação do artefato – que quase causou um atentado de proporções jamais vistas – foram identificados. Um deles está preso e o outro encontra-se foragido.

Fonte: O Tempo