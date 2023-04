Na noite dessa sexta-feira (21), a equipe do Tático Móvel, na cidade de Papagaios, recebeu informações de que um indivíduo estaria comercializando drogas em uma motocicleta na Rua Gabriel Teodoro, bairro Abel Duarte.

Após informações, militares localizaram e abordaram o jovem de 18 anos apontado na denúncia.

Na residência dele, foi localizada uma motocicleta com a placa parcialmente coberta com fita isolante, posteriormente, identificada com a placa verdadeira, que constava ser produto de roubo em janeiro deste ano.

Ainda na residência, durante as buscas, os militares localizaram uma quantia de entorpecentes: 105 papelotes de cocaína,

20 buchas de maconha, 141 pedras de crack,

01 balança de precisão, 03 cartões bancários e

Embalagens para acondicionar drogas.

O suspeito e materiais foram conduzidos à delegacia para demais providências e a motocicleta recuperada foi removida.

Fonte: Sistema MPA