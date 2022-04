Em cerimônia promovida na tarde desta sexta-feira (29), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) anunciou a aquisição de 723 armas de fogo, provenientes de emendas parlamentares indicadas pela Bancada Mineira do Congresso Nacional.

O armamento, avaliado em mais de R$ 2,5 milhões, será destinado ao atendimento de 77 unidades policiais em todo o estado. O evento foi realizado na Academia de Polícia Civil (Acadepol), em Belo Horizonte.

Na ocasião, o chefe da PCMG, delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva, exaltou os históricos aportes de recursos destinados à Polícia Civil, os quais têm possibilitado a construção de uma instituição cada vez mais forte, estruturada e moderna.

“Como tivemos a oportunidade de registrar na reunião com os parlamentares mineiros, ocorrida no Congresso Nacional, no dia 29 de setembro de 2021, nós assumimos o compromisso de aprimorarmos a execução e o monitoramento das emendas parlamentares, com vistas a entregar investimentos que impactam diretamente na maior qualidade dos resultados das investigações. Tenho a convicção de que estamos tendo sucesso nessa empreitada”, acrescentou Joaquim Francisco.

A cerimônia contou ainda com a presença do deputado federal Eduardo Barbosa, representando os demais parlamentares federais da Bancada Mineira; do superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças, delegado Reinaldo Felício Lima; e da diretora da Acadepol, delegada-geral Cinara Maria Moreira Liberal.

Estruturação da PCMG

A aquisição dos 33 kits de armas, totalizando 723 unidades, é resultado do Convênio Federal de 2019, firmado entre a PCMG e a Bancada Mineira do Congresso Nacional. Os kits são compostos por três tipos de armas: fuzil modelo T4, calibre 5,56 mm; submetralhadora modelo SMT, calibre 9 mm; e pistola modelo APX, calibre 9 mm.

Ainda durante o evento, foi anunciada a destinação de R$ 960 mil, por meio de emenda parlamentar indicada pela deputada estadual Delegada Sheyla, para a aquisição de 426 pistolas modelo G19, calibre 9 mm, que irão auxiliar no processo de migração de calibre das armas de porte institucionais.

Fonte: Polícia Civil