Para quem ainda não notou, vale a pena afiar os sentidos. Formiga, nesta época, tem registrado bem mais que a queda gradativa na temperatura e o amarelar das folhas das árvores. A cidade respira Rock and Roll. E é essa atmosfera que a 6ª edição do Festival Estação Outono vem resgatar. Uma realização Mr. Rock Eventos, a festa acontece na Casa do Engenheiro no dia 14 de maio e terá a Fürst como cerveja oficial.

A partir das 13h quatro atrações irão agitar o cenário musical formiguense: Pitty Cover – Banda Pretty, Tributo Rita Lee – Banda Cantoar, Banda 32 Dentes e Dj Lorena Diniz.

A entrada será gratuita e haverá atrações para toda a família. No entanto, os organizadores estão sugerindo uma doação de roupas de frio, agasalhos e cobertores que serão repassados para instituições beneficentes da cidade, neste período de frio.

Morreno Tavares, um dos organizadores, lembra que o festival carrega a essência do Mr.Rock Eventos, que prima pela qualidade dos seus shows e por promover o entretenimento em Formiga, de forma segura e sustentável.

Clayton Castilho, também do Mr.Rock Eventos, afirma que o evento cresceu e que para atender ao público que praticamente triplicou, a praça de alimentação, bares e caixas serão totalmente restruturados. Algumas das mudanças serão: mais bares, mais caixas e a melhora na equipe de atendimento.

A organização lembra que, por motivos de segurança não será permitido a entrada de latas e/ou garrafas de vidros na festa.