Mais um “Big Brother Brasil” foi em frente, com direito a festa de despedida na quinta-feira. E, seguindo o script, fez o barulho de sempre atraindo índices, faturamento e chamando muita discussão, dentro e fora da casa. Uma vez mais, não se limitou aos programas da Globo e virou pauta diária de concorrentes como SBT, Rede TV!, TV Gazeta, entre outras.

O fato é que o gênero reality show está cada vez mais integrado na vida das principais TVs e ao nosso dia a dia.

Agora, com o fim do “BBB”, já fica a expectativa em relação à estreia do “Power Couple”, na segunda-feira, e também para o que a Record reserva para a próxima edição de “A Fazenda”.

Não tem mais como se desligar desses formatos e o mercado continua totalmente propício a eles. Não à toa o SBT tem planos de colocar um programa no estilo ainda este ano.

Os realities shows, quer queira ou não, goste ou não se simpatize com eles, vieram para ficar, muito em especial os de confinamento.

Culinária

A partir da próxima terça-feira, o “Hoje em Dia” terá a volta do chef Guga Rocha, estreando uma nova cozinha nos estúdios da Record.

As gravações dos quadros “Truques de Cozinha” e “Receitas do Chef” foram retomadas.

Concurso

Nos programas da próxima semana, na Band, Fausto Silva vai falar da parceria com o HBO Max para escolher uma nova atriz. Em seus tempos de Globo, foram várias as descobertas e, entre as mais famosas, Adriana Esteves e Sabrina Sato.

A eleita irá integrar o elenco da telessérie “Segundas Intenções”.

Um destaque

O remake de “Pantanal” ainda tem muito chão pela frente. Mas não será surpresa se a atriz Isabel Teixeira conquistar alguns de seus prêmios.

Está muito bem como Maria Bruaca, principalmente nas cenas com Murilo Benicio e Marcos Palmeira.

Sem ele

O “BBB22” deu uma bela turbinada nas audiências de “Mais Você” e “Encontro”, inclusive com direito a recordes.

Resta saber como vai ficar a partir desta próxima segunda-feira. Com a palavra, as suas respectivas produções.

Eita!

O “The Love School”, da Record, meio-dia deste sábado tem como tema um assunto que vai causar certa preocupação em certos marmanjos.

O título é o “Marido Mala”. Pior que tem. Apresentação de Renato e Cristiane Cardoso.

Toma cuidado

É bom ficar bem esperto porque os números da pandemia, de fato, baixaram e as restrições já não são tantas, mas o perigo continua existindo.

Por exemplo: Flávia Noronha foi gravar quinta-feira o Raul Gil e testou positivo na chegada ao SBT.

Situação de momento

Aqui foi falado do interesse da Band no campeonato japonês de futebol. E é isso mesmo. É possível que na próxima semana tenhamos novidades.

O que pega não é tanto o custo dos direitos, mas do satélite. São necessárias duas pontas e, em se tratando de um produto para madrugada, tudo precisa ser bem calculado.

A propósito

Ainda em se tratando de Band, na última quarta-feira, o vice André Aguera fez uma reunião com os seus diretores, falando do momento da emissora e de possibilidades para os próximos tempos.

Entre as principais, novidades no Artístico.

Curioso isso

O significado da volta de Silvio Santos ao SBT já foi abordado aqui, mas até vale falar um pouco mais sobre isso.

O clima entre os próprios funcionários já é completamente outro. Parece que antes estavam órfãos e agora não estão mais.

Definido

A Globo fixou para 1º de junho, a exibição do especial “50 Anos de Chitãozinho e Xororó”, com apresentação do Pedro Bial e direção da Monica Almeida.

Uma das poucas folgas na tabela do campeonato brasileiro, em se tratando de jogos no meio de semana.

Bate – Rebate

Anna Flávia Camargo ganhou o prêmio de melhor atriz pelo trabalho em “Jasmin” no Festival de Curtas de Mossoró, no Rio Grande do Norte…

… Dirigido por Marcelo Zambelli, “Jasmim” também levou o prêmio de melhor curta…

… O filme conta a história de um casal que perde o filho por uma bala perdida. Emiliano Ruschel também está no elenco.

O “Gol Show” passa a fazer parte do “Programa do Ratinho” já na próxima terça-feira.

A Rede CNT tem sim um telejornal, conduzido por Carina Godoi, e muito bem feito…

… E conta também com o trabalho da experiente Vanda Leston, que colabora diretamente do Rio.

A final do “Bake Off Brasil Celebridades”, do SBT, vai ao ar neste sábado, 22h30…

…. Bianca Rinaldi, Diego Montez e Erica Reis na disputa do título.

Sonia Blota estreou coluna fixa no BandNews, direto de Paris…

… No ar, todos os dias, 15h, no programa com apresentação de Andressa Guaraná e Paulo Ribeiro.

C´est fini

Neste domingo, no “Câmera Record”, às 23h, Roberto Cabrini traz a investigação de um assassinato, que envolve dois irmãos, ricos empresários, disputa por dinheiro e poder.

Pela primeira vez, Matteo Petriccione Júnior, após cinco anos, conta o que aconteceu naquela noite de 23 de dezembro de 2017, durante uma festa de final de ano.