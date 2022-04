‘Quem era ela’, de J P Delaney, é a dica de leitura desta semana.

O projeto “No Meio do caminho Tem um Livro” é idealizado pelas três bibliotecas públicas de Formiga.

A história se divide em o “Antes”, contando a história de Emma, e ”Agora”, focado em Jane. O que une as duas personagens é a casa que escolheram para morar. Uma casa incomum, linda e minimalista, obra prima da arquitetura Londrina.

Emma no passado, uma jovem assustada e traumatizada, pois sua casa fora invadida e teve que encarar os bandidos sozinha, ela não conseguia mais viver com seu namorado Simon naquela casa e foi em busca de uma nova casa para morar. Depois de muito procurar, ela encontra um lugar que finalmente a encantou.

Jane no presente, uma mulher que busca um recomeço após uma perda terrível, passa por um criterioso processo de seleção para ficar na casa, o aceite da locação dependeria da aprovação do proprietário. Por ser uma construção minimalista, tudo precisa estar no lugar, nada de plantas, quadros, livros. Ao ser autorizada a ficar, não consegue resistir e se compromete a seguir as inúmeras regras, para morar na casa perfeita em Folgate Street.

Mas sempre há um preço a se pagar por fazer escolhas. Logo após se mudar descobre a trágica morte da inquilina anterior Emma. Segredos por trás de paredes tão claras, sensações estranhas que se mostram ameaçadoras. A busca de informações para entender tudo à sua volta, aos poucos percebe que a sua própria vida se entrelaça com a da outra garota. Acelera para descobrir o que aconteceu, pois, seu destino pode correr o mesmo risco.

Obra extremamente interessante, narra uma história sobre acontecimentos ocultos ao leitor, que te deixam sem saber como agir quando você descobre a verdade. Mostra não um assassino, mas sim a verdadeira história sobre os personagens do livro. O clima de tensão e suspense paira no ar o tempo todo. A misteriosa trama criada, coloca diante de nós o desafio de descobrir, em meio a tantas mentiras, onde está a verdade. Se é que ela existe…

E vocês? Conseguem morar em uma casa como esta? Cheia de mistérios?

Fonte: Biblioteca Pública