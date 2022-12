Um homem de 31 anos, natural e residente no bairro Balbino Ribeiro da Silva, em Formiga, se envolveu em um acidente na manhã desta terça-feira (6), na BR-354.

O automóvel que ele conduzia, um Ford / Fiesta, seguia de Formiga para Arcos, sob chuva, quando na altura do km 492, ainda no município de Formiga, ao realizar uma curva, o condutor perdeu o controle direcional do veículo.

A pista estava escorregadia e com presença de óleo. O veículo rodou no asfalto, saiu da pista e caiu em uma ribanceira sobre um matagal.

Devido ao impacto, o condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a UPA de Formiga por um usuário da via.