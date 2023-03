Na tarde desta sexta-feira (24), a Polícia Civil de Minas Gerais, em Pará de Minas, apreendeu um veículo por suspeita de adulteração. A fraude foi descoberta no momento em que o proprietário levou o veículo ao mutirão de vistorias.

Durante a inspeção realizada no veículo foi constatada a existência de diferenças no padrão de gravação das inscrições do número do chassi. Também foram observados recortes no assoalho dele, indicando que foi transplantado.

“Diante da suspeita de adulteração, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado ao Detran-MG para medidas posteriores. As investigações prosseguem”, informa o delegado regional em Pará de Minas, Carlos Henrique Gomes Bueno.

A ação contou com o apoio da equipe da Divisão de Registro de Veículos da capital.

Fonte: Polícia Civil