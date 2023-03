Cerca de três anos desde a aprovação do projeto arquitetônico, a hemodiálise em Nova Serrana (MG) foi inaugurada, nesta sexta-feira (24). Com anexo instalado no Hospital São José, o serviço terá capacidade para atender 90 pacientes.

Foram investidos R$ 3,5 milhões na execução e equipagem.

A estrutura contra com 15 equipamentos para procedimento de hemodiálise e com espaço para instalação de até 27 máquinas. Só em Nova Serrana há 40 pacientes que demandam o tratamento e se deslocam para outras cidades.

O serviço irá atender, além da cidade, a macrorregião Oeste composta por outros 53 municípios.

O Centro Nefrológico fica na rua Zacarias Guimarães, nº 500.

Fonte: Portal Gerais