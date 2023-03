A Polícia Militar apreendeu 700 papelotes de cocaína, um revólver com oito munições, R$ 3 mil e vários outros objetos em São Gonçalo do Sapucaí (MG).

A ocorrência foi registrada por volta das 6h desta sexta-feira (24) no bairro Ponte Preta. Três pessoas foram presas.

Segundo a Polícia Militar, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Todo o material foi encontrado com a ajuda de cães farejadores.

A PM ainda informou que no local foram apreendidos nove telefones celulares e uma grande quantidade de maconha. Também foram encontrados uma série de papéis com anotações do tráfico da cidade.

Os três suspeitos, uma mulher e dois homens, foram presos e conduzidos à Delegacia.

Fonte: G1 Sul de Minas