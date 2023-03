A indicação de leitura desta semana é o livro infantojuvenil, da autora Tatiana Belinky, ‘’Transplante de Menina’’.

O projeto ‘’No Meio do Caminho tem um Livro’’ é realizado pelas três bibliotecas de Formiga.

Com uma narrativa autobiográfica, ela rememora sua infância na Rússia e em Riga capital da Letônia: a mudança para o Brasil e sua adaptação à cultura brasileira.

A autora tinha uma vida maravilhosa no seu país: as visitas aos parques e as pontes eram raras mas muito divertidas.

Como ela morava num país extremamente frio, a maior parte do tempo ela não podia brincar ao ar livre e somente conseguia ver as paisagens, através das janelas do seu prédio.

Porém no século XX, houve uma grande mobilidade de europeus que buscavam refúgio em outros países por causa de perseguições e dificuldades financeiras. Neste contexto o Brasil se apresentava como uma boa opção, pois em fase de desenvolvimento prometia aos imigrantes, terra, trabalho e liberdade de credo.

Por isso, seus pais que estavam passando por dificuldades financeiras, resolveram mudar para o Brasil em busca de novas oportunidades.

A mudança para o Brasil era uma grande aventura para a menina de dez anos: conhecer um país diferente, que ficava na América, navegar num navio transatlântico era uma coisa romântica e empolgante.

No dia da partida, a família se despediu dos avós, tios e primos com muita tristeza e embarcaram no navio General Mitre rumo ao novo país.

Quando chegaram ao Brasil, ela e sua família passaram por algumas pequenas dificuldades, se hospedaram em pensões, até que conseguiram uma casa para morar.

Nessa casa, sua mãe (que era dentista), montou um escritório de odontologia para ajudar nas despesas da família.

Então ela e os irmãos começaram a frequentar a escola e por muito tempo sofreram hostilidades e zombarias por serem estrangeiros.

Afinal, entre lembranças, brincadeiras, cenas da infância e da juventude, a autora vai contando com delicadeza e talento, que aprendeu a amar esta terra querida e formosa chamada Brasil.

Esta obra faz parte do acervo da Biblioteca Pública Municipal Donateli Gandra Fonseca. O atendimento é de segunda à sexta das 8h30 às 17h30, na Rua Lassance Cunha, 671 no Quinzinho.

Fonte: bibliotecas públicas