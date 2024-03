Nesta segunda-feira (11), em Pará de Minas, região Centro-Oeste do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu a investigação de uma série de furtos em condomínios da cidade. Um homem, de 29 anos, foi preso preventivamente e indiciado pelos crimes.

As apurações tiveram início após a equipe de repressão a crimes contra o patrimônio em Pará de Minas receber informações de que diversos condomínios da cidade foram alvo de furtos. Segundo as denúncias, um indivíduo entrava nos locais se passando por pintor, inclusive com roupas sujas de tinta, alegando que estaria pintando um dos apartamentos, e então subtraia os bicos de cobre das mangueiras de combate a incêndio, deixando o imóvel rapidamente.

“Em um dos casos, o investigado foi surpreendido por um funcionário de um condomínio e sacou uma faca que utilizava para cortar as mangueiras, fugindo do local logo em seguida. Esse fato foi enquadrado como roubo impróprio, no qual o suspeito, visando assegurar o proveito do crime, emprega violência ou grave ameaça à pessoa”, informa o delegado responsável pelas investigações, Carlos Henrique Bueno.

Identificação

Em posse das ocorrências registradas e dos relatos das vítimas, a Polícia Civil instaurou um inquérito policial e apurou que os crimes eram sempre praticados pela mesma pessoa e do mesmo modo. Intensificadas as investigações, a PCMG identificou o suspeito e representou pela prisão preventiva dele.

Com a expedição do mandado pela Justiça, o alvo foi preso por policiais militares e conduzido à Delegacia Regional em Pará de Minas. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A PCMG também cumpriu dois mandados de busca e apreensão em endereços vinculados ao investigado. O procedimento policial será remetido à Justiça.

Fonte: Polícia Civil