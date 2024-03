Um homem de 45 anos foi preso preventivamente em Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de esfaquear uma mulher, de 48, com a qual teve um relacionamento. A tentativa de feminicídio ocorreu no dia 18 de fevereiro deste ano, no bairro Céu Azul, enquanto a vítima estava dormindo, na casa dela.

A prisão foi anunciada nesta segunda-feira (11), pela Polícia Civil. Durante coletiva de imprensa, a delegada Nicole Perim, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Vespasiano, informou que a PCMG representou à Justiça pela prisão, cumprida no dia 7 deste mês, na mesma localidade onde o crime ocorreu.

A mulher foi atingida seis vezes. Um dos golpes alcançou a veia jugular e outro a traqueia – os demais acertaram as mãos, enquanto ela tentava se defender.

A vítima relatou que um mês antes do atentado pediu para terminar e estava sendo ameaçada, informou. A delegada comentou que a vítima conseguiu sair da residência e pedir socorro.

“Um vizinho, que ouviu os gritos, veio ajudá-la, mas ela só teve tempo de falar que tinha sido agredida pelo namorado e ficou inconsciente”, relatou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, e a vítima encaminhada para o hospital.

“Agora ela está em casa e fez pedido de medida protetiva, já deferida, com proibição de aproximação e contato do suspeito com a vítima”, informou a delegada.

Histórico

De acordo com Nicole Perim, a vítima relatou que mora no mesmo terreno em que o investigado, e por seis meses eles se relacionam amorosamente.

“Ela falou que sempre foi um relacionamento muito conturbado e que sofreu diversos tipos de violências – física, sendo que quase ficou cega em virtude de um soco que ele desferiu nela, e psicológica, com ofensas, – mas ela nunca procurou a polícia”, assinala.

A delegada informa que, ao ser interrogado, o suspeito negou todos os fatos, até mesmo que tivesse qualquer tipo de relacionamento amoroso com a vítima, e chegou a dizer que a mulher foi quem o atacou, mas não chegou a procurar atendimento médico, e que não sabia como ela tinha se machucado. O homem se encontra no sistema prisional, à disposição da Justiça.

Como denunciar

“A orientação que a gente dá às mulheres é que, no primeiro sinal de violência, procurem a polícia, busquem ajuda e tentem terminar com esse relacionamento e fazer o pedido de medida protetiva, para que rompa esse ciclo de forma efetiva”, ressalta Nicole Perim.

O registro pode ser feito diretamente em unidade policial, via disques 180 ou 181 e também pela delegacia virtual nos casos de ameaça, vias de fato/lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Acesse o manual produzido pela Polícia Civil e saiba mais sobre o tema

Fonte: Hoje em Dia