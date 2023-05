A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) participou do seminário “Construindo um Trânsito Seguro”, promovido pela Prefeitura Municipal de Pompéu.

O evento, que ocorreu na última quinta-feira (27), na sede administrativa da cidade, teve como objetivo o lançamento da campanha Maio Amarelo, com a apresentação do cronograma de ações que serão realizadas no mês e acolhimento de sugestões para melhoria do trânsito na cidade.

Na ocasião, o investigador Hamilton Alves Afonso ministrou a palestra “Polícia Civil, órgão executivo de trânsito” e esclareceu as atribuições municipais relacionadas à regulamentação do trânsito local.

De acordo com a titular da Delegacia de Polícia Civil em Pompéu, delegada Letícia Müller de Abreu Oliveira, “a participação da Polícia Civil em iniciativas como essa é fundamental para promover a conscientização e educação sobre as regras de trânsito, prevenindo acidentes e preservando vidas”, ressaltou.

Também estiveram presentes autoridades locais, além de representantes da área educacional e empresas do segmento.

Fonte: Polícia Civil