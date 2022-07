Na noite dessa quinta-feira (30), um homem de 51 anos foi agredido na Rua João Martins Diniz, bairro Alto das Mercês, em Campo Belo.

Segundo informações do Samu, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) fez o atendimento da vítima.

O homem estava consciente, porém um pouco confuso, com um corte na testa e lateral da cabeça.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a Sala Vermelha da Santa Casa de Campo Belo.

De acordo com o solicitante, o homem foi agredido à pauladas.

Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu vários golpes com pedaço de madeira, que atingiram a cabeça. O suspeito fugiu do local.

Uma mulher relatou que seu ex-companheiro vem constantemente a ameaçando de morte, caso ela se relacionasse com outra pessoa, após o indivíduo ver a mulher conversando com a vítima, em via pública, o mesmo ficou descontrolado e apoderou-se de um pedaço de madeira e saiu correndo em direção ao homem, vindo a agredi-lo.

Fonte: Portal Campo Belo