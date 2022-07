O fim de semana no Centro-Oeste de Minas começou com sol e poucas nuvens nesta sexta-feira (1°). Não há previsão de chuvas para as cidades da região nos próximos dias e os termômetros devem variar 8°C e 27°C.

Segundo o climatologista Ruibran dos Reis, as tardes na região devem ser ensolaradas, com temperaturas mais altas e madrugadas e noites serão mais frias. Ele afirmou que a maioria do Estado se encontra na mesma situação, devido a uma massa de ar seco que influencia nos termômetros e nos céus dessas cidades.

A previsão é de que o fim de semana registre uma umidade relativa do ar um pouco acima dos indicadores da última semana, mas ainda merecendo a atenção à hidratação por parte da população. Segundo o climatologista, os números devem variar entre 25% e 70%.

Divinópolis

A previsão para a cidade durante os três dias do fim de semana é de céu sem nuvens, sem chuva e com tempo ensolarado. Os termômetros em Divinópolis variam entre 10°C e 28°C, sem grandes mudanças desde a última semana na região.

Veja as temperaturas previstas para outras cidades da região:

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Bom Despacho 11ºC 26ºC Itaúna 8°C 27°C Pompéu 10ºC 29ºC Nova Serrana 9ºC 27°C Pará de Minas 8ºC 27ºC

Fonte: Climatempo

Dia a dia

Sexta-feira (1) : céu aberto com algumas nuvens, mas sem chuvas. Temperaturas devem variar entre 10°C e 28°C;

: céu aberto com algumas nuvens, mas sem chuvas. Temperaturas devem variar entre 10°C e 28°C; Sábado (2) : tempo ensolarado, com céu aberto o dia todo. Temperaturas devem variar entre 11°C e 27°C;

: tempo ensolarado, com céu aberto o dia todo. Temperaturas devem variar entre 11°C e 27°C; Domingo (3): tempo ensolarado, com céu aberto o dia todo. Temperaturas devem variar entre 11°C e 27°C.

Assim como em Divinópolis, a previsão é que essas outras cidades também não registrem chuvas e se mantenham com tempo ensolarado.

Fonte: G1