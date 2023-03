Na quinta-feira (2) foi realizada no Poliesportivo Municipal de Arcos a entrega de uma caminhonete Toyota Hilux 0Km, para a Polícia Militar de Meio Ambiente. A entrega da caminhonete, que foi realizada pela Prefeitura, aconteceu por meio de um repasse financeiro da Câmara Municipal em 2022.

Na solenidade de entrega estavam presentes várias autoridades, como o: subcomandante do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente de Belo Horizonte/MG, Major Leonardo de Lacerda de Faria; Comandante da Sétima Companhia de Meio Ambiente de Divinópolis, 1º Tenente Flávio Borges Silva; Comandante do Pelotão de Meio Ambiente de Formiga, 1º Tenente Flávio Andreote dos Santos; Comandante do Segundo Grupamento de Meio Ambiente de Arcos, 1º Sargento Geraldo Kennedy Batista; o prefeito Claudenir José de Melo (Baiano); presidente da Câmara Municipal Ademar Aureliano de Medeiros (Sorriso); o vereador Ronaldo Ribeiro; e a imprensa.

O 1º Sargento Geraldo Kennedy Batista, que é comandante do segundo grupamento de Meio Ambiente da cidade de Arcos, agradeceu a todos que colaboraram para a aquisição da viatura e ressaltou o quanto esta ação é importante para o desenvolvimento dos trabalhos em Arcos.

“Essa viatura é de grande porte e jamais na história de Arcos houve a doação de um veículo de grande porte pelo Município de Arcos. Os veículos que eram usados pela Polícia de Meio Ambiente eram cedidos pelo Estado e pela Associação Nacional de Proteção Ambiental, então eu deixo aqui um agradecimento ao vereador e ao nosso prefeito, que não mediram esforços para a aquisição desse veículo que será utilizado nas pesquisas rotineiras de meio ambiente. Saliento que o segundo grupamento de Meio Ambiente da cidade de Arcos tem uma responsabilidade impar na região, por sua responsabilidade territorial com duas bacias hidrográficas e por ter uma das áreas com maior quantidade de calcário do planeta em Arcos e Pains. Então, esse veículo de grande porte vem somar ao nosso trabalho”.

Em seguida foi passada palavra ao subcomandante do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Major Leonardo de Lacerda de Faria, que comentou sobre as dificuldades que são enfrentadas pela Polícia de Meio Ambiente em seu trabalho cotidiano e, por isso, agradeceu pela entrega da caminhonete.

“Nós trabalhamos hoje com 16 Companhias no Estado de Minas Gerais. Não raras as vezes, nós temos muitos problemas, pois o policiamento de Meio Ambiente é muito específico e, em algumas, nós levamos o dia inteiro para fazer o atendimento de uma ocorrência. Por isso, eu venho agradecer a grande missão que estamos fazendo aqui hoje com o apoio da Prefeitura de Arcos e o apoio que o nosso policiamento de Meio Ambiente”.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Ademar Aureliano de Medeiros, ressaltou que o projeto para o repasse, que foi aprovado em 2022, foi apoiado e aprovado por todos os vereadores do legislativo. “Foi uma bela aquisição para a Polícia Ambiental. Parabenizo ao vereador Ronaldo e ao prefeito Baiano por apoiarem esta causa. E temos que ressaltar que todos os nove vereadores lutaram pela mesma causa, uma vez que esse projeto foi enviado para a Câmara Municipal e todos os vereadores apoiaram esse repasse para a Polícia Ambiental e para a Polícia Militar de Minas Gerais”.

O vereador Ronaldo Ribeiro, que foi presidente da Câmara em 2022, falou sobre o apoio conjunto realizado entre o executivo e legislativo para a aquisição da caminhonete.

“Gostaria de agradecer primeiramente ao Prefeito Baiano, pois no ano passado nós levamos essa demanda para ele. Então, em uma parceria entre legislativo e executivo nós sugerimos o repasse, a pedido do Sargento Kennedy e Sargento Ênio. Então, em nome de todos os vereadores nós agradecemos ao prefeito pela parceria, que é em prol da cidade, da nossa sociedade e do nosso meio ambiente”.

Ao final, o prefeito Claudenir José de Melo (Baiano) falou sobre a parceria realizada e ressaltou que a entrega que estava sendo realizada era para reconhecer o grande trabalho que é feito pela Polícia Militar de Meio Ambiente em Arcos.

“Estamos muito felizes de poder estar entregando essa caminhonete que será de grande valia para o desempenho das atividades da Polícia Ambiental em Arcos. Nossa cidade tem uma vocação industrial, temos as nossas pedreiras, mas, nós temos uma questão maior que é a sustentabilidade em todos os níveis. A entrega da caminhonete é por uma única razão, em reconhecimento ao excelente trabalho que a Polícia Ambiente faz em nosso município”, finalizou.

Fonte: Portal Arcos