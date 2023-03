Uma criança fã da Polícia Militar recebeu atenção especial e tirou fotos com policiais rodoviários na MG-170, em Moema, na quinta-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), durante operação de trânsito no km 07 da rodovia, a equipe foi abordada pelo Sr. Thulio, morador de Sete Lagoas, que estava em viagem com a família.

Na oportunidade, ele disse aos policiais que seu filho admira o trabalho da Polícia Militar e que gostaria de convidar a equipe para o aniversário de 4 anos de seu filho.

“Os policiais se sentiram lisonjeados pelo carinho e fizeram questão de dar uma atenção toda especial ao garoto “, destacou a PMRv.