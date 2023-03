A Agência de Saúde Pública do Canadá (Health Canada) virou notícia em todo o mundo após liberar uma empresa de produtos à base de Cannabis sativa (maconha), com sede na cidade de Langley, a produzir, vender e distribuir cocaína.

“Eles não podem vender produtos para o público em geral”, disse a agência nessa sexta-feira (3), por meio de nota.

Segundo o jornal canadense The Province, a Adastra Holdings recebeu aprovação da Health Canada em 17 de fevereiro para “trabalhar” com até 250 g de cocaína e importar folhas de coca para fabricar e sintetizar a substância. Michael Forbes, CEO da empresa, disse em comunicado à imprensa que a “comercialização” da droga será feita como fornecimento seguro desse suprimento.

A agência de saúde informou que a empresa só tem permissão para vender cocaína a quem possui licença para vender drogas e substâncias controladas, desde que a cocaína esteja listada. Esse público-alvo inclui farmacêuticos, médicos, hospitais ou pesquisadores.

De acordo com o CEO da Adastra, a empresa “avaliará como a comercialização de cocaína se encaixa em nosso modelo de negócios em um esforço para nos posicionarmos para apoiar a demanda por um suprimento seguro da droga”.

Como mostra o The Province, a empresa com sede em Langley recebeu inicialmente a licença de comércio de drogas e substâncias controladas em 24 de agosto de 2022 e, em dezembro do mesmo ano, pediu permissão à Health Canada para expandir sua licença para incluir cocaína.

No comunicado desta sexta (3), a Agência de Saúde Pública do Canadá afirmou que “analisa minuciosamente os pedidos para garantir que todas as políticas e procedimentos apropriados estejam em vigor para manter a saúde pública, a segurança e a proteção”.

Ainda conforme a agência, a Adastra foi contatada para “reiterar os parâmetros extremamente restritos da licença. Se os requisitos não estiverem sendo seguidos, a Health Canada não hesitará em tomar medidas sérias, o que pode incluir a revogação da licença”.

A empresa também pode produzir, vender e distribuir até mil gramas de psilocibina e psilocina, também conhecidos como “cogumelos mágicos”.

Fonte: Hoje em Dia