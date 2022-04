Um alemão de 61 anos foi preso em Leipzig por tentativa de venda de comprovantes de vacina contra Covid-19. No entanto, o que chama atenção foi a maneira que o senhor encontrou para conseguir os comprovantes.

Ele percorreu diversos postos de vacinação no estado da Saxônia, ao sul de Berlim, e recebeu nada menos que 87 doses do imunizante. Numa dessas tentativas, o agente de saúde da Cruz Vermelha reconheceu o senhor e chamou a polícia.

Com a posse dos comprovantes, o homem adulterava os cartões e vendia para interessados em obter passaporte de vacinação, mas que não queriam tomar a vacina. O homem foi denunciado e as autoridades alemãs investigam se ele teria tomado doses em outras regiões.

Aumento de casos

Desde o início de março, a Alemanha passa por um aumento constante de casos positivos para a Covid-19. A média móvel de notificações está acima dos 200 mil casos.

O número de óbitos no país segue na faixa de 200 mortes diárias, segundo o banco de dados da universidade John Hopkins, que compila a evolução da doença ao redor do mundo. Atualmente a Alemanha conta com 76% da população com a segunda dose da vacina e 58% já com a aplicação de reforço.

Fonte: Itatiaia