A Polícia Militar apreendeu entorpecentes e um veículo com sinais de adulteração em Formiga. A ação ocorreu após diversas denúncias que apontavam que o automóvel estaria sendo utilizado no tráfico de drogas e que poderia ser produto de furto.

De acordo com a PM, o veículo foi localizado estacionado em frente a uma loja de autopeças na região central da cidade. Quando os militares tentaram realizar a abordagem, o condutor deixou o local, dando início a um acompanhamento que terminou na Avenida Brasil, onde o suspeito foi detido.

Durante as diligências, os policiais confirmaram indícios de clonagem do automóvel e encontraram dois tabletes e uma bucha de substância semelhante à maconha. O homem, de 36 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o veículo e a droga apreendidos.



Nota da redação: a Polícia Militar não informou a data em que o fato ocorreu.

Fonte e fotos: PMMG