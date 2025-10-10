Durante cerimônia realizada nesta sexta-feira (10), em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou o novo modelo de crédito imobiliário voltado à reforma de moradias para famílias de baixa renda. O anúncio foi acompanhado por declarações sobre política internacional, nas quais Lula afirmou que o Brasil não deve se submeter ao governo dos Estados Unidos, citando uma conversa com o ex-presidente norte-americano Donald Trump.

“Eu comecei a conversa com Trump dizendo assim: eu estou completando 80 anos de idade e você vai completar 80 anos em 14 de junho. Ele é mais novo que eu, eu tenho idade de falar mais grosso com ele“, afirmou Lula. Segundo o presidente, o diálogo ocorreu durante a Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, no mês passado. Eles também conversaram por telefone recentemente, e há expectativa de um novo encontro presencial em breve.

Na fala, Lula destacou que “ninguém respeita quem não se respeita” e criticou a dependência do Brasil em relação ao humor de líderes estrangeiros: “Se você acha que lamber botas te ajuda, vai cair do cavalo. As pessoas respeitam quando percebem que você tem autoridade moral, caráter.”

Ainda durante o evento, Lula fez uma brincadeira com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), ex-líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), ao relembrar os tempos de ocupações:

“O Boulos tá aqui, eu não sei se o Boulos era do tempo de invadir condomínio do Minha Casa, de conjunto habitacional (risos), mas a verdade é que nós tínhamos historicamente invasão, enfrentamento com a polícia, porque não tinha um sistema que cuidava adequadamente das pessoas que precisavam“, comentou.

O principal anúncio do dia foi o lançamento de uma nova linha de crédito, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, voltada à reforma de residências para famílias com renda mensal de até R$ 9.600. A nova iniciativa prevê financiamentos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, com prazos de pagamento entre 24 e 60 meses, e juros reduzidos.

A medida foi dividida em duas faixas:

Faixa Melhoria 1: para famílias com renda de até R$ 3.200, com juros de 1,17% ao mês.

Faixa Melhoria 2: para renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600, com taxa de 1,95% ao mês.

O objetivo do programa é ampliar o acesso a moradias adequadas, promovendo melhorias ligadas à salubridade, segurança, acessibilidade, sustentabilidade e conforto nas residências.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, também participou do evento e destacou o impacto social da medida:

“Estamos modernizando o sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Isso vai ser mais casa, mais emprego para a população“, afirmou.

Com a iniciativa, o governo busca reduzir o déficit habitacional em áreas urbanas e estimular o setor da construção civil, ao mesmo tempo em que reforça o discurso de soberania nacional em temas de política externa.

