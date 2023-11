O livro “Por Lugares Incríveis” é a indicação de leitura para esta semana.

O Projeto no “Meio do Caminho tem um Livro” é idealizado pela três Bibliotecas Públicas de Formiga.

A obra é um romance contemporâneo escrito por Jennifer Niven, publicado em 2015. A história gira em torno de dois protagonistas, Violet Markey e Theodore Finch.

Violet Markey tinha uma vida perfeita: amigos populares, um lindo namorado, tinha várias ideias que compartilhava com sua irmã, Eleanor. Mas todos seus planos deixam de fazer sentido quando as duas sofrem um acidente de carro, que ela estava dirigindo e sua irmã, Eleonor, morre, por isso se sente culpada. Ela se afasta de todos para encontrar uma maneira de viver sem a irmã.

Violet conhece Finch de maneira inusitada, no alto de uma torre do sino da escola em que ambos estavam ali com o mesmo propósito: tirar a vida. No entanto, ao se conhecerem, desistem da ideia. Ambos estão lutando contra problemas emocionais e psicológicos profundos. Finch é um rapaz excêntrico e impulsivo e depressivo, enquanto Violet é uma garota que enfrenta o luto pela morte da irmã. A relação entre Violet e Finch se desenvolve à medida que eles embarcam em um projeto escolar para explorar lugares interessantes no estado de Indiana.

O livro trata da importância do apoio mútuo, da aceitação e da superação de adversidades, pois aborda temas pesados de forma sensível e autêntica, destacando a importância de falar sobre problemas de saúde mental. A narrativa é envolvente e emocional, proporcionando uma jornada de autodescoberta e compreensão.

Esta e outras interessantes histórias podem ser encontradas na Biblioteca Pública Municipal “Doutor Sócrates Bezerra de Menezes ”, situada na Praça São Vicente Férrer, número 140, Centro de Formiga.

Fonte: Biblioteca Pública