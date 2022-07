Na manhã deste sábado (30), o prefeito Eugênio Vilela e a vice-prefeita Adriana Prado estiveram em Furnastur para a inauguração de um Posto de Saúde montado na localidade.

A unidade atenderá, aproximadamente, 180 famílias que residem no bairro e os trabalhadores da região.

O Posto Médico é fruto de um convênio firmado entre a Administração Municipal e a Associação dos Moradores e Amigos de Furnastur (Amafurnas), que disponibilizou o imóvel, fez as adequações necessárias e adquiriu o mobiliário. O Executivo cederá profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para a realização de diversos atendimentos.

A cerimônia de inauguração contou, também, com a presença do secretaria de Saúde, Eder Leal, e do presidente da Câmara, Marcelo Fernandes.

Furnastur

O bairro/balneário fica 30 quilômetros distante de Formiga e tem cerca de 600 moradores. A localidade recebe inúmeros visitantes, principalmente, aos finais de semana e feriados.

Fonte: Decom