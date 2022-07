Visando solucionar os problemas relacionados ao vale-alimentação dos servidores municipais de Formiga, na tarde desta sexta-feira, dia 29, o presidente do Sintramfor, Natanael Alves Gonzaga, com a assessora jurídica, Daniele Garcia, e com a assessora de comunicação, Lenir Campos, estiveram novamente, em reunião com a secretária de Administração e Recursos Humanos, Millena Ribeiro.

Na ocasião, uma notificação foi enviada à empresa Convênios Card, contratada pela Prefeitura para administrar o cartão. Pelo documento, é solicitado à empresa que envie um relatório ao Município, até a próxima terça-feira, demonstrando a situação da mesma com os estabelecimentos conveniados.

No último dia 27, a Convênios Card pagou a alguns dos conveniados, amenizando o problema, segundo Millena.

Notificação e medidas jurídicas

Como o problema persiste apesar de todos os esforços já feitos, solicitamos que os servidores que tiverem o pagamento com o cartão recusado nos estabelecimentos conveniados notifiquem o Município sobre o ocorrido (ver modelo aqui). Basta imprimir, preencher o formulário e entregá-lo ao Sintramfor ou à Secretaria. As notificações servirão para embasar medidas jurídicas contra a empresa.

Solicitamos, ainda, que os estabelecimentos credenciados informem à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos sobre qualquer problema com a Convênios Card.

Quem contrata é o Município

Apesar de estar buscando resolver a questão junto ao Município, o Sintramfor destaca que a Prefeitura é que tem poderes para, de fato, resolver a situação, pois ela é que contratou a Convênios Card.

Procure o Sindicato

Especialmente, nesse momento, estamos empenhados na solução dos problemas relacionados ao vale-alimentação, que tem prejudicado muito aos servidores e os que tiverem qualquer queixa a fazer, seja relacionada ao cartão ou qualquer outra coisa que afete os seus benefícios ou direitos, devem procurar o Sintramfor. Estamos fazendo o possível para atendê-los da melhor maneira possível.

Modelo da notificação

Para acessar a notificação que deve ser preenchida pelos servidores e entregue no Sindicato ou na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, click aqui.

A notificação impressa para preenchimento pode ser retirada também no Sintramfor.intramfor

Fonte: Sintramfor