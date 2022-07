A indicação de leitura desta semana é a do livro infantojuvenil ‘’A Serra dos dois Meninos’’, do escritor Aristides Fraga Lima. O projeto “No Meio do Caminho Tem um Livro” é idealizado pelas Bibliotecas Públicas de Formiga.

Este livro vai narrar as aventuras de Ricardo e Maneca, os dois escoteiros, filhos de Dona Mariana e Seu Domingos. Depois de ter adquirido a fazenda Gravatá, Seu Domingos resolve levar a esposa e os filhos para conhecer a propriedade e um pouco da vida sertaneja.

A fazenda ficava em meio a caatinga do sertão baiano e onde abrigava as três serras misteriosas: a Serra do Capitão, a Serra do Meio e a Serra do Gravatá.

A família rapidamente se acostuma com a vida no campo, sobretudo Ricardo e Maneca. Com simplicidade e curiosidade, os meninos, conquistam a amizade dos vaqueiros e de Gérson o filho do caseiro, menino acostumado com a lida na roça.

Com o passar dos dias ali na fazenda, eles aprendem a fazer armadilhas com Gérson para pegar animais pequenos e muitas outras ‘’artes da roça’’. Então os garotos planejam fazer uma aventura às escondidas. O plano é subir as serras.

Em um dia qualquer, eles resolvem sair bem cedinho, com todas as coisas que eles pensaram ser importantes. A ideia de início, era atravessar as três serras em um único dia e voltar no fim da tarde. Mas, o que parecia ser fácil para Ricardo e Maneca se mostraria muito perigoso devido a mata fechada das serras e ao perigo do ataque das onças que ali viviam.

Agora mais do que nunca, os meninos precisam dos conhecimentos adquiridos como escoteiros e das artes da roça que aprenderam com Gérson, para saírem vivos daquela aventura no sertão da Bahia e voltarem para casa em segurança.

Este livro faz parte da coleção Vagalume, que esteve presente na vida e infância de muitas pessoas e que até hoje continua sendo referência de leitura infantojuvenil.

A Biblioteca Pública Municipal Donateli Gandra Fonseca, possui em seu acervo muitos livros desta coleção. O atendimento da biblioteca é de segunda à sexta-feira das 8h30 às 17h30, na Rua Lassance Cunha, 671.