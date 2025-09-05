A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Gestão Ambiental, manifestou pesar diante dos recentes atos de furto e vandalismo registrados no Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa, conhecido como Praia Popular. A depredação comprometeu a estrutura do espaço, que havia sido revitalizado para oferecer lazer e bem-estar à população.

Um boletim de ocorrência foi registrado e, segundo informações da administração municipal, a Polícia identificou o autor dos crimes, recuperou os materiais furtados e realizou a prisão do indivíduo. As medidas legais cabíveis agora seguem sob responsabilidade dos órgãos competentes.

A Prefeitura destacou que danos ao patrimônio público resultam em prejuízos para toda a sociedade, uma vez que os recursos utilizados para recuperação são provenientes do esforço coletivo. O ato de vandalismo, portanto, não compromete apenas a estrutura física do parque, mas também o direito da comunidade de usufruir de um espaço seguro e bem conservado.

Como medida imediata, e em função dos danos causados à iluminação pública, as dependências da Praia Popular passarão a ser fechadas diariamente às 18h, até que o local esteja novamente seguro para os visitantes.

A Prefeitura de Formiga reafirmou seu compromisso em investir na cidade e cuidar dos espaços públicos, mas fez um apelo à população para que também atue como guardiã desses bens coletivos. “Preservar é amar Formiga”, declarou a administração municipal, reforçando a importância do respeito e da responsabilidade com o patrimônio de todos.

Fonte: Prefeitura de Formiga