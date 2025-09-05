O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Formiga iniciou uma obra estratégica para garantir mais segurança hídrica à região do Furnas Iate Clube (FIC). Está sendo construída uma adutora que levará água do poço artesiano do Mar de Minas II até a localidade, medida que busca assegurar o abastecimento principalmente nos períodos de maior consumo, como o verão e as datas festivas.

De acordo com a autarquia, a solução é temporária até que seja resolvido o impasse judicial que envolve a área. Em seguida, está prevista a perfuração de novos poços artesianos, ampliando ainda mais a capacidade de fornecimento de água para os moradores e visitantes.

O SAAE destacou ainda a parceria com o condomínio Vitória Náutica Residente, que auxiliou na limpeza da área para implementação da rede e ofereceu suporte às equipes que atuam na obra.

Além da nova adutora, o órgão também realiza manutenções preventivas nos poços artesianos já em uso. Entre as melhorias estão a limpeza dos poços tubulares, o rebaixamento de tubos e a substituição de bombas por equipamentos mais potentes, sempre em conformidade com as normas técnicas e os limites de outorga.

Segundo o SAAE, o objetivo é trabalhar com responsabilidade, planejamento e compromisso para garantir que Formiga continue avançando em soluções que assegurem qualidade de vida e abastecimento de água para toda a população.

Fonte: Redação Tribuna