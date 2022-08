A pesquisa, publicada em julho na revista científica Frontiers in Endocrinology , também constatou que esses pacientes não apresentaram sequelas importantes após três meses de recuperação da Covid.

No estudo foram comparados biomarcadores sanguíneos de pacientes com pré-diabetes e sem durante a fase mais grave da infecção por coronavírus e três meses após a hospitalização. Segundo os resultados, pré-diabéticos passaram mais tempo no hospital: ficaram em média de 15 dias, enquanto os pacientes sem diabetes precisaram de oito dias de internação.