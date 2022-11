Redação UN

O prefeito Eugênio Vilela, o secretário de Obras, Felipe Basílio e os vereadores Marcelo Fernandes, Flávio Couto, Juarez Carvalho, Luís Carlos Tocão, Osânia Silva e Flávio Martins estiveram na tarde desta sexta-feira (18), visitando as obras que estão sendo realizadas na rua Célia de Oliveira Guimarães e outras do bairro Recanto da Praia.

O andamento dos trabalhos no local já havia sido divulgado pelo portal nessa quinta-feira (17), ocasião em que a Prefeitura explicou que, de fato as chuvas torrenciais que tem se repetido nos últimos dias, geraram alguma paralisação no andamento das obras e, assim, causado transtornos.

De acordo com o prefeito, foi explicado aos moradores que toda obra de grande porte como essa traz contratempos. “Aqui é um terreno arenoso de argila pura. Seria muito mais fácil colocar o asfalto em cima dos pés de moleque que existem aqui. Mas não podemos pensar assim, estamos fazendo uma obra profunda de drenagem e falei para os moradores o que seria melhor: passar o último final de ano com transtornos, ou continuar para o resto da vida com esse problema? Esse é um trabalho sério que está sendo feito em conjunto com uma empresa conceituada e vai resolver o problema da população do bairro”

A presidente da Associação dos Moradores da Comunidade de São Francisco, Fátima Lopes e o vice Antônio Marcos, destacaram que a administração municipal atendeu ao pedido dos moradores para que as ruas daquela região fossem pavimentadas. “Realmente os moradores estão reclamando que as portas de suas casas estão cheias de terra, mas o trabalho está sendo feito. Daqui a pouco isso passa e, em breve, trará benefício a nós”, disse Fátima.

“A maioria esperava por essa melhoria, esse transtorno sempre existiu aqui. Essa escavação foi necessária para se implantar a rede de escoamento pluvial. O bairro sempre ficava prejudicado pelas enxurradas. Essa herança maldita está sendo resolvida agora”, completou Antônio Marcos.

Os trabalhos estão sendo realizados pela construtora Paviforte, e o responsável Ian Erlich garantiu que mesmo em período de chuvas, a equipe irá cumprir o contrato dentro do prazo previsto para finalizar a obra.