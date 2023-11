Na segunda-feira (13), o prefeito Eugênio Vilela recebeu a visita do diretor-geral eleito do Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG Campus Formiga, Patrick Santos Oliveira.

Na ocasião, o novo diretor apresentou demandas ao chefe do Executivo e enfatizou que a instituição continuará disponível para a realização de parcerias com o município, como já é feito com a Incubadora Municipal.

Fonte: Decom