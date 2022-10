Mais de 300 prefeitos mineiros se reuniram em Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (14) para consolidar a Carta dos Municípios Mineiros, que será entregue às campanhas dos candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O atual presidente será o primeiro a receber o documento, durante encontro com o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Marcos Vinicius, prefeito de Coronel Fabriciano, e outros gestores municipais, vereadores e e lideranças de diferentes regiões do Estado.

O evento com Bolsonaro está marcado para as 14h30, em Belo Horizonte. A AMM aguarda contato oficial da campanha do PT para formalizar a entrega da carta ao candidato Lula.

Todos os 786 prefeitos afiliados à AMM foram convidados pela entidade para participar da reunião e mais de 600 pessoas passaram pela sede da associação nesta manhã.

O presidente da AMM enfatizou a importância do documento municipalista, concluído com a participação dos prefeitos e prefeitas presentes. “É a pauta dos municípios mineiros que será entregue aos candidatos à Presidência e queremos o compromisso para que haja avanços significativos em um próximo governo”, diz Marcos Vinicius.

Segundo o prefeito de Coronel Fabriciano, o que a associação quer é ser ouvida. “Nós, prefeitos e prefeitas, que atendemos o cidadão lá na ponta, podemos contribuir muito para que ações mais concretas em nível do governo federal sejam efetivadas em prol dos municípios mineiros, com reflexo positivo na vida das pessoas”, afirma o líder municipalista que enfatizou o perfil apartidário da AMM.

Para o vice-presidente da associação e prefeito de Boa Esperança, Hideraldo Henrique, é de suma importância a união dos gestores municipais em torno da pauta aprovada. “O nosso objetivo é único. Queremos compromisso com os municípios, que são os que mais sofrem nesse ordenamento federativo que existe hoje”.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fez uma rápida participação no final da reunião da AMM e ouviu as reivindicações dos prefeitos, prometendo apoio à causa municipalista mineira.

Pauta

Entre as reivindicações dos prefeitos, está a pavimentação e duplicação de rodovias, revisão da Lei Kandir, adicional do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), investimentos em segurança hídrica, compensação financeira para a exploração da silvicultura (Royalties da Silvicultura), compensação financeira por perdas tributárias e mais autonomia financeira e administrativa dos municípios.

Fonte: 104 FM