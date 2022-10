Um cachorro da raça American Bully atacou mãe e filha, de 5 meses, no fim da tarde dessa sexta-feira (14/10), em Nova Lima. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes com ferimentos graves.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi solicitada pelo marido da vítima, que já estava sendo atendida no hospital. Ele contou que a esposa, de 27 anos, e a filha, uma bebê de 5 meses, estavam em casa quando foram atacadas pelo cão.

O dono do animal tem 31 anos e mora no mesmo lote que a família. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava passando por um corredor comum nas duas casas e o cachorro avançou em direção às vítimas.

Sem conseguir controlá-lo, o tutor contou com a ajuda de outras pessoas, mas sem sucesso. A mãe teve uma lesão profunda no joelho e cortes profundos no braço direito e quadril. Já a filha teve a unha no dedo mindinho do pé direito arrancada, um corte profundo na panturrilha, além de lesões na cabeça e braço direito.

O médico afirmou que o estado de ambas era grave e a criança precisou ser transferida para o Hospital João XXIII.

O cão está sob custódia de uma ONG de proteção animal e será levado para avaliação com veterinário. O tutor foi encaminhado para a Delegacia de Plantão Digital.

Fonte: Estado de Minas