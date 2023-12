A sede da Prefeitura de Formiga deve mudar para rua Silviano Brandão, onde funciona hoje o Fórum da Comarca local.

A informação foi confirmada pelo TRIBUNA junto ao Diretor do Fórum, Dr. Altair Alvarenga, que disse que a obra do novo Fórum deve ficar pronta em meados de Março de 2024, e as atuais dependências da Comarca de Formiga devem ser cedidas para a Prefeitura.

Dr. Altair informou ainda, que, a princípio, o empréstimo deve ser em formado de comodato, e posteriormente fazer a doação efetiva do imóvel.