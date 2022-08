A primeira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica na área urbana de Formiga será realizada neste sábado (6).

Confira a programação completa (quadros abaixo), lembrando que as datas de vacinação podem sofrer alterações caso haja algum empecilho natural ou material.

Neste sábado, será realizada a primeira etapa da vacinação na zona urbana em 12 localidades. A segunda etapa da zona urbana com as demais localidades abrangidas, será no dia 27 deste mês.

A população das localidades agendadas deve preparar seus animais para que não fiquem sem a vacina, uma vez que já temos um caso confirmado em animal na comunidade de Rodrigues.

A vacina antirrábica é ainda a única forma de prevenir a doença e manter seu pet saudável, além disso, é uma maneira de manter a segurança de todos por ser uma zoonose que é transmitida também ao ser humano.

Outras informações sobre a campanha podem ser obtidas no setor de Vigilância Ambiental através do telefone 3329-1143.

Locais de vacinação neste sábado

Locais de vacinação no dia 27



