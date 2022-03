A indicação de leitura desta semana é o livro ‘Princesa Adormecida’ da escritora brasileira Paula Pimenta, assim como os demais livros da autora este tem uma leitura leve, rápida e juvenil.

O Projeto ‘’No Meio do Caminho tem um Livro’’ é idealizado pelas três Bibliotecas Públicas de Formiga.

O livro começa contando a história de Doroteia, uma brasileira que vai para o exterior estudar gastronomia. Lá ela conhece o Príncipe Stefan e os dois se apaixonam. Logo depois, Doroteia fica grávida de Áurea nossa Princesa Adormecida.

Porém, como todo conto de fadas, eles têm uma inimiga: Marie Malleville, que sempre foi apaixonada por Stefan. Depois que Áurea nasce, Marie faz de tudo para sequestrar a menina.

Então para proteger a filha eles encenam a sua morte e a enviam em segredo para o Brasil, onde vai ser criada pelos três irmãos de Doroteia.

A Princesa Adormecida Áurea agora é Rosa uma adolescente, estudante de um colégio interno, que foi criada pelos tios sendo super protegida por eles.

Porém com toda essa proteção, Rosa foi privada de bastante coisa e por isso, em seu aniversário de dezesseis anos ela sai com as amigas do colégio pela primeira vez sozinha, para curtir uma festa na cidade.

Rosa descobre que é muito legal sair para se divertir e conhecer pessoas novas. Depois dessa noite com as amigas ela começa a receber mensagens no seu celular, de um garoto misterioso chamado Phil.

Contudo ela fica dividida entre o medo de falar com um estranho, desapontando seus tios e a curiosidade de conhecer melhor o garoto, mas decide se arriscar e os dois passam a se comunicar diariamente por mensagens e até por ligações.

Depois disso, tudo em sua vida vai mudar, assim como a Bela Adormecida ela também vai ‘’adormecer’’ e quando acordar, irá descobrir que toda sua vida não passou de uma farsa e que sempre fora enganada; ela não era Rosa, mas sim Áurea uma princesa. Boa leitura!

Esta obra faz parte do acervo da Biblioteca Pública Municipal Donateli Gandra Fonseca. O atendimento é de segunda à sexta-feira das 8h30 às 17h30 na rua Lassance Cunha, 671 no Quinzinho.