A Administração Municipal realizará neste sábado (6), a inauguração da Pista de Skate Rui Sampaio Garcia – “Rui Cabeção”, que foi construída no Horto Florestal, próximo ao Centro de Educação Infantil Dalva Barbosa, no bairro Vargem Grande. A cerimônia terá início às 9h30.

A obra

A Pista de Skate construída entre a Avenida Geraldo Almeida e a Rua Alexandre Tavares do Couto possui 308m² e é do tipo “Street”.

A construção é composta por palcos, escadarias, corrimãos, jardins e outros obstáculos que se assemelham às condições de uma rua. A obra, que será mais um espaço de lazer e entretenimento para os formiguenses, foi custeada com recursos próprios do município, no valor de R$244.360,06.

Fonte: Decom