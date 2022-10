O Procon Regional constatou que alguns serviços prestados pelas operadoras de telefonia (móvel e fixa) apresentaram falhas/ausência de sinal e instabilidades nas linhas desde terça-feira (18).

O órgão recebeu relatos de alguns consumidores sobre a situação, já que a falha/ausência de sinal causam vários transtornos aos usuários que ficaram privados da utilização dos serviços.

Foi feito contato com as operadoras de telefonia “Vivo” e “OI”, nesta mesma data, através do canal disponibilizado para o atendimento de Procons. As operadoras informaram ao Órgão, inicialmente, que não constam em seu sistema qualquer falha técnica, mas encaminharam as reclamações para o setor responsável. Diante dessa situação, o Procon Regional, já está tomando as medidas cabíveis.

O Órgão orienta os consumidores que registrem reclamações junto às operadoras (através de SAC, aplicativo ou site www.consumidor.gob.br) com relação às falhas/ausência de sinal), e, posteriormente, requeiram o desconto proporcional na fatura referente ao período em que houve falha/ausência no sinal ou restituição referente aos dias em que o serviço não foi corretamente prestado, diretamente às operadoras.

Caso o requerimento não seja atendido, os consumidores que se sentirem lesados ou necessitarem de algum esclarecimento devem comparecer ao Procon Regional, apresentando documentos pessoais, fatura, bem como, o número de protocolo fornecido pela operadora.

Lembrando que os atendimentos presenciais serão realizados mediante agendamento prévio , que pode ser feito através do telefone (37) 3329-1830 ou através do WhatsApp (37) 98418-7807.

O Procon Regional está situado na rua Lassance Cunha, nº 82, Centro, Formiga/MG, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Fonte: Decom