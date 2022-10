Nessa quarta-feira (19), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem, de 38 anos, suspeito do homicídio que vitimou um jovem, de 19, ocorrido no último dia 7, em Lagoa da Prata.

Em posse do investigado também foi apreendido um veículo que teria sido utilizado no dia do crime. A execução ocorreu na MG-429, na entrada da cidade, próximo ao bairro Juca Davi. A vítima foi atingida com três disparos de arma de fogo.

As investigações apontam que a motivação do crime está relacionada com o tráfico de drogas.

Colhidos os elementos de autoria e materialidade, o delegado Ivan José Lopes representou pela prisão temporária dos suspeitos, a qual foi concedida pelo Poder Judiciário. “O investigado de 38 anos encontra-se no sistema prisional, à disposição da Justiça, e o comparsa dele, de 28, está foragido”, informa.

O inquérito tramita em fase final e em breve será remetido ao Poder Judiciário. As investigações continuam a fim de localizar e prender o segundo investigado.

Fonte: Polícia Civil