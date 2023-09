O Prof. Dr. José Carlos Leal defendeu, no dia 24 de agosto, a tese “Saúde do Idoso: Perfil epidemiológico e eficácia do uso de exergames no risco de quedas e equilíbrio”. O Doutorado foi feito na Universidade Federal de São João Del-Rei, campus CCO, em Divinópolis, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde,na área de Saúde Coletiva, Linha de Pesquisa em Epidemiologia das doenças Crônicas não Transmissíveis.

A tese foi orientada pelo professor Dr. Eduardo Sérgio da Silva, com co-orientação do professor Dr. Vinícius Silva Belo. O objetivo foi abordar dois aspectos importantes da saúde do idoso: compreender o perfil epidemiológico e a eficácia do uso de exergames no risco de quedas e equilíbrio da população idosa.

Foi realizado um estudo de revisão sistemática da literatura para analisar o risco de quedas em idosos, pois a cada ano um a cada três idosos sofrem pelo menos uma queda. E essas quedas causam incapacidade, morbidade, mortalidade e institucionalização dos idosos, com grande impacto social na vida da população. Foi observado com este estudo que os exergames tiveram tendência de produzir benefícios, reduzindo o risco de quedas e melhorando o equilíbrio dos idosos.

Para traçar o perfil epidemiológico dos idosos, foram coletados dados de mais de 159 mil idosos que residem nos municípios da região, inclusive Formiga, que são geridos pela Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis. A coleta contou com o apoio e ajuda das secretarias de saúde dos municípios e da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis.