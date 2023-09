Foi realizado no domingo, 10 de setembro, o Encontro de Jovens da Paróquia São Sebastião com o Bispo Diocesano no Unifor-MG.

O encontro ocorreu das 10:00 às 11:00 horas na Praça de Alimentação do Prédio 1.

Estavam presentes jovens do movimento escalada, jovens do EAC, Vicentinos Jovens, alunos da catequese, coroinhas e acólitos.

Foi abordado o tema “Setembro Amarelo”, que visa o combate ao suicídio, orientando aos jovens que eles não estão sozinhos e que eles peçam ajuda quando sentirem que os pensamentos estão ruins. O Bispo abordou o tema “Valorização da vida e dos dons”, trabalhando sobre a passagem dos talentos no evangelho de Mt 14 25-30.