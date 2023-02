O Centro de Inovação e Tecnologia de Formiga – Citfor está com inscrições abertas para o processo seletivo para o Programa de Pré-Incubação até o dia 3 de março.

Podem se inscrever participantes de forma individual ou em equipe com até quatro pessoas, desde que sejam maiores de 16 anos.

São três vagas, sendo uma por modalidade, a saber:

Modalidade I – Desafios Públicos: Os desafios públicos guiarão o processo de seleção da equipe classificada nesta temática, que submeterá à solução ao enfrentamento de um problema real da Administração. **Nesta modalidade cada participante individual ou componente da equipe recebe um valor de R$ 3 mil pelo período de pré-incubação total, durante o prazo máximo de seis meses, que consiste no prazo máximo de pré-incubação.

Modalidade II – "Desafio Empresarial": Os desafios de empresas reais de Formiga guiarão o processo de seleção da equipe classificada nesta temática

Modalidadade III: "Tema livre": será selecionada uma equipe inscrita na modalidade III, com base nas diretrizes fundamentais de fomento à inovação tecnológica, para o desenvolvimento de soluções tecnológicas com tema livre

Para se inscrever o participante ou coordenador da equipe deve acessar o formulário e enviar os documentos solicitados.

Dentre os objetivos da Pré-Incubação estão o auxílio no desenvolvimento de tecnologias em produtos, processos ou serviços inovadores com potencial de aplicação de mercado.

O Programa tem duração de 24 semanas (6 meses) e são oferecidos aos Pré-Incubados capacitações e mentorias de temas relacionados a: Mindset Empreendedor e Inovador; Estruturação do modelo de negócios; Gestão de Times e de Projetos; Comunicação e Marketing; Finanças e Investimentos; Propriedade Intelectual e Storitelling e Pitch.

Além das capacitações e mentorias, são oferecidos ainda:

Instalações físicas: direito de utilização das dependências do Citfor, que será exercido de forma compartilhada

II – Limpeza das áreas comuns, suporte administrativo, endereço postal e energia elétrica;

III – Ampliação do networking por meio da interação com outros empreendedores e instituições apoiadoras;

IV – Capacitação gerencial por meio de eventos e cursos a serem oferecidos de acordo com a disponibilidade das instituições apoiadoras e do Citfor;

V – Orientação de atividades com foco em ampliar o impacto da empresa, por meio de ações direcionadas, utilizando técnicas de desenvolvimento de negócios inovadores.

