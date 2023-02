Um homem de 35 anos sofreu um acidente de trabalho, na manhã desta sexta-feira (24), em Divinópolis.

De acordo com informações do Samu, a equipe foi acionada para registrar a ocorrência e informada que o homem havia caído de um andaime, de uma altura de 10 metros, na rua José Berredo, bairro Padre Eustáquio.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) fez o atendimento da vítima, que estava consciente, com ferimento importante em região lombar do lado direito.

O homem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis.

Fonte: Samu