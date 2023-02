Uma grande quantidade de fumaça foi vista do topo do prédio do antigo Othon Palace Hotel, no centro de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (24). Um princípio de incêndio foi provocado por um curto-circuito, segundo o Corpo de Bombeiros.

Um homem ficou ferido ao ser atingido por uma descarga elétrica. De acordo com a corporação, a vítima tem 41 anos, é funcionário do local e sofreu queimaduras de segundo grau nas costas enquanto manuseava um gerador de energia. Ele foi socorrido para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII.

O prédio do antigo hotel tem 27 andares e fica na Avenida Afonso Pena, no entroncamento das ruas da Bahia e dos Tupis. Na edificação, há uma galeria comercial no térreo, que foi esvaziada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o curto-circuito aconteceu no 3° andar e provocou uma reação cadeia até o 19º, quando o fogo começou. Houve danos materiais também no 17° e 18° andares. O incidente aconteceu no fim desta manhã, por volta das 11h.

O local abrigava um dos mais tradicionais hotéis da capital mineira, fundado na década de 1970, que teve as atividades encerradas em 2017.

De acordo com os militares, a evolução do incêndio se deu após os fios em chamas alastrarem o fogo pela tubulação interna, alcançando novos andares.

Por volta das 14h40, ainda havia muita fumaça nos andares e os bombeiros continuam realizando o combate às chamas e avaliando as instalações dos andares já alcançados pelas equipes.

O Grupo Alffa Imobiliária, que arrematou o imóvel em 2021 por cerca de R$ 32,4 milhões, informou que houve “um pequeno incidente ocorrido durante a troca de um gerador de energia por um modelo mais moderno. O antigo aparelho, utilizado para alimentar o sistema de ar-condicionado era movido à diesel e sofreu uma pequena explosão durante a troca, ocasionando a queima do combustível, incidente responsável pelo volume de fumaça”.

O que diz o Grupo Alffa Imobiliária

Leia a íntegra da nota:

“Venho por meio desta esclarecer que a fumaça que pode ser observada no último andar do antigo edifício do Othon Palace não se trata de um incêndio no edifício, mas sim de um pequeno incidente ocorrido durante a troca de um gerador de energia por um modelo mais moderno. O antigo aparelho, utilizado para alimentar o sistema de ar-condicionado era movido à diesel e sofreu uma pequena explosão durante a troca, ocasionando a queima do combustível, incidente responsável pelo volume de fumaça. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e está no local acompanhando o caso. Eles informaram que a situação já está totalmente sob controle, não oferecendo nenhum risco de explosão ou danos materiais ao edifício, público, funcionários e no entorno de toda a edificação.”

O imóvel

Construído em 1978, o Othon Palace foi referência no setor hoteleiro em Minas Gerais devido às instalações luxuosas e por receber como hóspedes figuras públicas.

O hotel, que conta com 295 apartamentos, foi fechado em 2018. Na época, a rede responsável pelo hotel apresentou um pedido de recuperação judicial para pagar credores e dívidas trabalhistas.

Só na dívida ativa do município, o débito total inscrito é de R$ 12,4 milhões, composto por ISSQN, IPTU e taxas. Segundo a prefeitura, caberá ao comprador pleitear condições alternativas para quitação deste débito.

O prédio pertence ao Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências, que é protegido desde 1994. E, desde 2000, o edifício possui uma proteção por Registro Histórico Documental pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de BH.

Fonte: G1