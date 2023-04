Após o treino realizado neste sábado (29), alunos da oficina de karatê de Lambari, no município de Pedra do Indaiá, participaram de um piquenique.

O professor Modesto Silva aproveitou a oportunidade para dialogar com as crianças, saber como está o dia a dia delas e repassando para a equipe do Cras, que faz o acompanhamento familiar, em caso de algum problema.

Ele destacou que essa é a grande importância das oficinas, pois, além de praticar a arte marcial, reforça a disciplina e o caráter.

Modesto é faixa preta 5º grau. Ele ministra as oficinas nos Cras de Vargem Bonita, Pedra do Indaiá e de Japaraíba.