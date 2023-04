O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará o primeiro pronunciamento de seu terceiro mandato, às 20h deste domingo (30), para anunciar o novo valor do salário mínimo, reajustado para R$ 1.320. O reajuste começa a valer a partir desta segunda-feira (1º).

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse já ter assinado a Medida Provisória com o aumento, mas não esclareceu se a medida será publicada no Diário Oficial da União no próprio feriado ou antes, em edição extraordinária.

Segundo o Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, o pronunciamento do petista em cadeia nacional de rádio e TV será em homenagem ao Dia do Trabalhador. O pronunciamento será transmitido também pelas redes sociais.

Lula deve anunciar também isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.640). A expectativa do presidente é aumentar gradativamente a faixa de isenção, até chegar a R$ 5 mil.

Na tarde desse sábado (29) Lula foi a São Paulo para o enterro de uma afilhada, mas já retornou a Brasília. A expectativa é que, nesta segunda, o presidente participe de um ato nacional organizado por centrais sindicais pelo Dia do Trabalhador, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

Fonte: Hoje em Dia