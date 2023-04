Um acidente entre dois carros e dois caminhões interditou a BR-381 na tarde deste domingo (30).

A batida foi em Sabará, na Grande BH, na altura do km 30, em Ravena. Um homem, que não teve a idade informada, morreu no local com o impacto da batida.

Duas crianças, uma menina de 12 anos e um menino de 14 ficaram feridos e foram encaminhados para a Santa Casa de Caeté.

O trânsito foi interditado na rodovia para o socorro às vítimas. Mesmo com a rodovia mais vazia devido ao feriado, longa fila de carros se forma no trecho.

A dinâmica do acidente ainda não foi explicada. Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal foram acionados para registrarem a ocorrência.

Fonte: Itatiaia